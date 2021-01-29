С акцентом на изящность: Лопырева в леопардовом платье миди с открытой спиной устроила дефиле

Судя по геолокации в Instagram Виктории Лопыревой, она отдыхает в Дубае. Модель то и дело радует поклонников свежими кадрами, демонстрируя бронзовый загар и дизайнерские наряды от-кутюр. Акцент возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова делает на элегантность и изящность фигуры. По словам Виктории, она с легкостью похудела после родов. От мужа, с которым Лопырева оформила отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний, она родила сына Марка Лео.

В микроблоге Виктория Лопырева поделилась свежими кадрами, устроив дефиле. Модель прошествовала по лестнице, показав свой летний наряд. Она примерила платье миди с леопардовым принтом на бретельках с открытой спиной. Образ дополнили босоножки на шпильке. Свои длинные белокурые локоны Виктория оставила распущенными.

Несмотря на свою занятость: деловые ужины, командировки, частые разъезды — она старается находить время не только на семью, но и на себя любимую. Отдыхает Виктория всегда с шиком и на себе не экономит.

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