«Стильно и сочно»: Лопырева в эффектном наряде с перьями и «золотых» босоножках восхитила стилиста

Виктория Лопырева не так давно улетела в Майами. Девушка уже год путешествует по теплым странам. Ранее ее сопровождал муж Игорь Булатов, но теперь он занимает высокую должность, поэтому свободного времени у него стало меньше. Зато девушка не расстается с сыном Марком Лео, которого скоро исполнится два года. Первые дни в Америке она уделила встречам с подругами, которых давно не видела. А вот на днях блондинка устроила модную фотосессию.

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Если ранее Виктория примерила шорты с боди для позирования на террасе, то теперь она выбрала более броский образ. Перед камерой девушка предстала в брюках-дудочках цвета фуксия и топе с пайетками и перьями страуса. Модель также дополнила образ золотыми босоножками и узкими солнцезащитными очками в стиле 90-х годов. Лопырева продемонстрировала тонкие щиколотки и осиную талию.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Другие оценили ее изящность и броский образ. Для портала Teleprogramma.pro прокомментировала лук звезды стилист Марина Корабель. Она нашла его занимательным.

«Укороченные брюки к ним в цвет топ с декором и обувь поддерживающая фактуру топа. Получился очень яркий образ который очень идет Виктории. Картинки должны будут выглядеть стильно и сочно. А ухоженные гладкие волосы и макияж в натуральной гамме дополняют образ. Единственное можно поменять оправу очков на более округлую и по цвету стекла с теплым оттенком как на босоножках, чтобы создать гармонию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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