«Шикарная мамасита»: Нюша в спальне сексуально оголила округлости груди

Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает дочку Симбу. Ко всему прочему, 30-летняя артистка с легкостью нашла общий язык со старшими детьми возлюбленного — у Игоря есть двое сыновей. Мальчики с легкостью приняли в семью молодую мачеху. Даже на отдых они летают все вместе.

На личной страничке в Instagram Нюша то и дело публикует пикантные снимки, демонстрируя шикарную фигуру. Поклонники недоумевают: как певице удалось так быстро скинуть лишние килограммы после родов. Ведь за время беременности она заметно пополнела. Фанаты не оставили без внимания дерзкий кадр поп-дивы. Нюша позировала в спальне, полулежа на постели. Она сверкнула округлостями груди, надев белый топ с рукавами-крыльями. Декольте не только подчеркивало ключицы и плечики певицы, но и едва прикрывало ее пышный бюст, который свел с ума мужскую часть ее поклонников в микроблоге.

«Вау, какие прелести», «Всех завела с пол оборота!!», «Шикарная мамасита», «У вас же дочка есть?! А фигурка как у юной девочки», «Молоденькая такая», «Очаровашка», «Муж не взревновал?!», «Аууф! Сексуально», «Шик, блеск, красота», «Завораживающий взгляд», «Бюст так и манит», «Восхитительная Ню, и ее вишенки», «Срамота! Сладкие дыньки-то прикрой», —

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