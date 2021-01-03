У мамы на коленках: Нюша в вязаном свитере оделась в одном стиле с Симбой

Певица Нюша в Stories своего микроблога поделилась атмосферным зимним снимком, показав, что коротает вечера в компании самых любимых. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале запечатлелась с дочкой Симбой. Примечательно, что возлюбленная Игоря Сивова оделась в одном стиле с наследницей. Для малышки певица нашла алый свитер и светло-розовые брючки. Сама Нюша примерила схожий бело-алый вязаный свитер с оленятами и пушистые утепленные брюки. На белокурой головке Симбы красовался ободок с ушками котенка. Малышка уютно расположилась на коленка у своей звездной мамы. В то время, как Нюша что-то шептала дочке на ушко.

Ранее Нюша объяснила, почему выбрала для дочери такое необычное имя. По словам певицы, у сильной личности, должно быть яркое и сильное имя. Но на сцене свою малышку поп-дива пока не видит. Как говорит артистка, если Симба захочет стать звездой, в этом она ее обязательно поддержит. Но до этого ей нужно еще подрасти. Сейчас у нее совсем другие интересы.

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