Телячьи нежности: Лизу Галкину в цветочном костюме запечатлели за поцелуйчиками с братом

Довольно часто самые лучшие кадры получаются, если их сделали без предупреждения, в непосредственной обстановке. Судя по всему, Максим Галкин согласен с этим утверждением, ведь он так любит снимать своих детей Гарри и Лизу в тот момент, когда они не знают об этом. Один из таких сюжетов комик показал в личном блоге, найдя его в своем архиве.

На видео малыши рассматривают только что подаренный им электромобиль и забавно беседуют. Периодически они обмениваются нежностями: целуют друг друга и обнимают, а потом Гарри галантно протягивает сестре руку, чтобы та могла выйти из авто.

Юная блондинка при этом выглядит очень нарядно — она примерила костюмчик с цветочным принтом и уложила волосы в высокие хвостики. Ее брат надел с брюками водолазку. Видео растрогало фолловеров артиста.

«Лялечки какие! Невозможно налюбоваться», «Лиза — просто кукленыш», «Гарик — настоящий мужчина, с детства! Ну а Лиза — леди!», «Дети, растущие в любви и заботе. Одно удовольствие смотреть, как они растут и какими хорошими они растут», «Сладкие. Ваши копии и внешне, и поведением: всегда за ручку или в обнимку, помогут друг другу. Спасибо вам за пример, какими должны быть родители», — откликнулись подписчики Галкина на пост в комментариях.

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