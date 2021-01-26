«Хочу сниматься!»: Лиза Галкина попросила папу запечатлеть ее на бархатном диване в замке

Из дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, похоже, вырастет настоящий блогер. Буквально с пеленок юморист снимает Лизу на камеру и радует своих подписчиков веселыми и забавными кадрами с ней. Непосредственность, живой ум и артистизм девочки, кажется, не может не удивлять публику. Да и сама малышка уже порядком полюбила работать на камеру.

Это становится особенно очевидным, если взглянуть на ролик, который выложили накануне в фан-аккаунте девочки. На видео артист подловил своих наследников Лизу и Гарри за беседой на бархатном диване с подушками как раз в тот момент, когда они начали делиться какими-то «секретиками». Мальчик, заметив отца, сразу же огорчается и просит не снимать его. Тогда Максим идет на хитрость и говорит, что теперь героем его вайна станет собачка Маруся.

«Нет! Я хочу сниматься!» — кричит Лиза и требует возобновления съемок.

Ранее Лиза похвасталась своим новым платьем в стиле наив с бантом по талии. Девочка обожает наряжаться в красивые наряды, особенно, если они напоминают одеяния принцесс и кукол.

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