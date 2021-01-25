Новый член семьи: герцоги Кембриджские приютили щенка

В ноябре прошлого года герцоги Кембриджские были опустошены смертью их собаки Лупо. Пес прожил с ними девять лет и часто появлялся на личных фото. Но теперь Кейт, Уильям и их трое детей снова счастливы. У них появился новый член семьи. Восьмимесячного черного щенка спаниеля подарил брат герцогини Джеймс Миддлтон. Вместе с супругой он занимается разведением этой породы на протяжении многих лет.

«Новый щенок восхитителен, и вся семья в восторге», — цитирует The Mail друга семьи герцогов.

Пес уже прибыл в Анмер-Холл, семейный дом будущего короля Великобритании в Норфолке. Как назвали собаку, пока не известно.

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