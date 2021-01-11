Сюрприз от мужа: какой подарок сделал принц Уильям Кейт Миддлтон на день рождения

Очередной день рождения Кейт Миддлтон отметила 9 января. Пышное торжество пришлось отложить до лучших времен: на территории Великобритании очередной локдаун. Поэтому праздник герцогиня отметила в кругу семьи. А принц Уильям приготовил ей сюрприз.

Как пишет ELLE, вместе с детьми — принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой — они организовали семейное чаепитие со сладостями и вкусным тортом в загородном поместье в Норфолке. К слову, там семья провела большую часть карантина. Остальные члены большой королевской семьи поздравила Кейт дистанционно. Они опубликовали пожелания в социальных сетях.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стали супругами в апреле 2011 года. Пара познакомилась, будучи студентами одного из университетов Великобритании.

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