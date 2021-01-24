«Ну хоть в трусиках!»: Настя Каменских оголилась в спальне, блеснув округлыми секси-бедрами

Настя Каменских — девушка ярка и привлекательная. Стоит только посмотреть на ее пикантные снимки в Instagram. Выглядит певица просто восхитительно. До свадьбы с рэпером Потапом украинская исполнительница заметно похудела.

При этом Настя обладает весьма соблазнительными формами: пышной грудью, тонкой талией и округлыми бедрами. На личной страничке в Instagram певица делилась провокационным кадром, представ в спальне в одних трусиках и скромной белой футболке.

Каменских сверкнула осиной талией и стройными ножками без целлюлита и растяжек. Примечательно, что мужская часть поклонников поп-дивы восхитилась красотой и необычайной привлекательностью Насти. Тем более, что ей есть, что показать.

«Ох, сердечко в пляс пустилось… пульс зашкаливает!!», «Ну хоть в трусиках!!», «Султан бы распустил свой гарем», «Какая горячая, просто огонь», «Аууф! Ошалеть можно», «Дерзкая, какие формы», «Спелая вишенка», «Бедра ваши просто топчик, такие гладкие и без грамма целлюлита», «Хочется вами любоваться», «Шикарная девушка», «Потап там как?! Слюнки пускает?!», «Ммм… секси!!», «Восхитительная», «Просто нимфа», — пишут фолловеры.

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