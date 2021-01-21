«А что с бедрами?»: Настя Каменских в рваных мини-шортах удивила изменениями в фигуре

Настя Каменских уже больше года состоит в браке с Потапом. Певица всегда обладала эффектной внешностью, но к свадьбе с избранником она значительно похудела. Теперь девушка старается держать себя в форме и регулярно занимается спортом. Примечательно, что после замужества наряды артистки стали еще откровеннее.

На днях Настя вернулась с отдыха. Она провела несколько недель на Мальдивах, где ходила то в мини-бикини, то в легких платьях. И хотя отпуск звезды закончился, некоторые снимки с курорта она приберегла. Так, накануне Каменских показала, как позировала у зеркала в мини-шортах и тонкой рубашке.

Волосы девушки были влажные. Она выставила ножку вперед, показав изящное бедро. При этом фанаты заметили, что вторая нога выглядела странно, будто ее сузили в фотошопе. На певицу посыпалась критика. «Такая красивая, но что с ногами», «Фотошопом увлеклась», «Что-то бедро поплыло», «Бедро поплыло от красоты», «Такой нежный цветочек», «Лучше, когда одета! А что с бедрами?!», «Рубашка торчит их шорт», — прокомментировали пост подписчики. К слову, звезда на едкие комментарии не отреагировала.

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