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«Селим бы сразу гарем распустил»: Мерве Болугур в бикини на шнуровке блеснула округлыми бедрами

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» произвела фурор, показав идеальную «султанскую» фигуру без изъяна.

«Селим бы сразу гарем распустил»: Мерве Болугур в бикини на шнуровке блеснула округлыми бедрами
Мерве Болугур. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Такой «султанской фигурке» позавидовала бы и Мерьем Узерли (Хюррем султан) пишут поклонники Мерве Болугур на ее фан-страничке в Instagram. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не понаслышке знает, как привлечь к себе внимание верных почитателей. Очередное пикантное фото Мерве в мини-бикини на шнуровке не только впечатлило мужскую часть ее обожателей в личном профиле, но и вызвало массу споров. Многие напомнили Болугур, что ей не стоило бы так обнажаться, показывая все самое сокровенное.

Позируя в купальнике, партнерша Энгина Озтюрка (шехзаде Селим), блеснула секси-бедрами, тонкой талией и стройными ножками, которым позавидовали бы и модели с мировыми именами. Не секрет, что за время съемок в сериале «Великолепный век» Мерве Болугур стала близко общаться с Пелин Карахан (Михримах султан), девушки стали подругами.

Звезда "Великолепного века" Мерве Болугур
Мерве Болугур в секси-бикини на шнуровке соблазнительно разлеглась на подушках. Фото: Instagram.com/mervebolugur

«Божественная», «Султанша, которую мы все заслужили», «Фигурка топчик, шикарная!!», «И это невестка Хюррем султан?!», «Селим бы воспылал страстью!!», «Такую наложницу за дерзость отправили бы в темницу», «Селим бы сразу гарем распустил», «Ух, какая!! Восхитительная султанша», «Манящая фигурка Нурбану сводит с ума», «Султаншам и не снилось», «Нурбану совсем стыд потеряла!», «Оголилась то как», — пишут фолловеры.

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Бурак ОзчивикМерве БолугурМерьем УзерлиНур Феттахоглусериал «Великолепный век»Халит ЭргенчЭнгин Озтюрк