«Селим бы сразу гарем распустил»: Мерве Болугур в бикини на шнуровке блеснула округлыми бедрами

Такой «султанской фигурке» позавидовала бы и Мерьем Узерли (Хюррем султан) пишут поклонники Мерве Болугур на ее фан-страничке в Instagram. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не понаслышке знает, как привлечь к себе внимание верных почитателей. Очередное пикантное фото Мерве в мини-бикини на шнуровке не только впечатлило мужскую часть ее обожателей в личном профиле, но и вызвало массу споров. Многие напомнили Болугур, что ей не стоило бы так обнажаться, показывая все самое сокровенное.

Позируя в купальнике, партнерша Энгина Озтюрка (шехзаде Селим), блеснула секси-бедрами, тонкой талией и стройными ножками, которым позавидовали бы и модели с мировыми именами. Не секрет, что за время съемок в сериале «Великолепный век» Мерве Болугур стала близко общаться с Пелин Карахан (Михримах султан), девушки стали подругами.

«Божественная», «Султанша, которую мы все заслужили», «Фигурка топчик, шикарная!!», «И это невестка Хюррем султан?!», «Селим бы воспылал страстью!!», «Такую наложницу за дерзость отправили бы в темницу», «Селим бы сразу гарем распустил», «Ух, какая!! Восхитительная султанша», «Манящая фигурка Нурбану сводит с ума», «Султаншам и не снилось», «Нурбану совсем стыд потеряла!», «Оголилась то как», — пишут фолловеры.

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