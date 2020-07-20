«Султанша для шехзаде Селима»: Мерве Болугур восхитила роскошными формами в мини-бикини

32-летняя Мерве Болугур сыграла роль наложницы шехзаде Селима в турецком сериале «Великолепный век». Роль венецианки попавшей во дворец будущего падишаха стала для актрисы судьбоносной. Примечательно, что поклонники проекта разделили свои симпатии между сыновьями хасеки Хюррем султан — роль Селима сыграл Энгин Озтюрк, а Баязида — Арас Булут Ийнемли.

Мерве согласно сценарию предстала в образе Нурбану, любимой наложницы шехзаде Селима и матери его сына Мурада, которому довелось взойти на престол, после смерти отца и продолжить османскую династию. О личной жизни Болугур известно крайне мало. Девушка встречалась с популярным турецким певцом Муратом Далкылычем, эти отношения продлились около года. После чего молодые люди решили расстаться. По прошествии четырех месяцев, в прессе появилась информация о том, что актриса из «Великолепного века» сошлась со своим экс-возлюбленным. Марату удалось добиться того, чтобы Мерве ответила ему взаимностью. В 2015 году влюбленные поженились. Свадьба состоялась во дворце Адиле Султан. Болугур и Далкылыч прожили в браке около двух лет, после чего все-таки развелись.

О своей личной жизни актриса из «Великолепного века» говорит неохотно. Как, впрочем, и ее партнер по сериалу — Энгин Озтюрк. При этом Мерве сама ведет личный микроблог и продолжает радовать поклонников свежими снимками.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее летнее фото, которое сама Мерве ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Болугур предстала в мини-бикини, блеснув эффектной фигурой. Поклонники восхитились красотой и стройностью актрисы, подметив, что она может затмить и моделей с мировым именем.