«Космос»: Дарья Мороз порадовалась увеличению числа зрителей в театрах

Актриса сериала «Содержанки», как и Екатерина Волкова, призналась, что играть на сцене стало интереснее.

Артистка Дарья Мороз рассказала в личном микроблоге о своих ощущениях после спектакля, который посмотрело уже не 25% зрителей, а 50%.

Исполнительница роли следователя Лены Широковой в сериале «Содержанки» объяснила, как важно актеру чувствовать зрителя. Когда же их практически нет, а зал кажется абсолютно пустым, артисты просто теряются.

«Сегодня стало ясно, что 25 и 50 — это не просто разница, а космос… Наверное, мало кто из зрителей понимает, как тяжело играть на 25% зала, как энергия не возвращается в нужном объеме и как много при этом отдает артист», — подчеркнула Мороз.

По словам знаменитости, она будто заново влюбилась в свою профессию:

«Как же зал иначе дышит, когда он полон, хоть и наполовину… Как зрители радуются возможности прийти в театр и вместе с нами проходить этот путь-спектакль! Просто невероятно!».

Поддержала коллегу и актриса Екатерина Волкова. Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» призналась, что для нее 22 января будет теперь красным днем в календаре.

«Вы наконец вернулись!», — порадовалась Волкова в Stories своего профиля.

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