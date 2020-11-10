«Золотая маска-2020»: бриллианты Дарьи Мороз и скайп с Америкой

В этом году престижную театральную награду вручали в режиме онлайн.

В 2020 году в режим онлайн перебралась не только работа, но и самые знаковые мероприятия. Мы следили за «Эмми» и Нобелевской премией-2020, а теперь с замиранием сердца наблюдали за 26-м фестивалем «Золотая маска».

Дарья Мороз и Сергей Епишев стали ведущими престижной премии. Трансляцию организовали со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

«Непривычная осенняя «Золотая маска». Но сейчас мы переживаем невиданные времена, даже в таких условиях жюри, театральные профессионалы и зрители получили возможность увидеть спектакли, которые стали главным событием 2018-2019 театральных годов», — начала Дарья Мороз.

Фестиваль при пустых креслах, но даже это не портит торжественность момента. Не смогла подорвать программу и пандемия. Переносили выступления, меняли афиши, подстраивались под новые сцены и реалии. «Золотая маска» охватила всю страну.

Единственные, кто поднялся на сцену в 2020 году — президент премии Игорь Костолевский и гендиректор фестиваля Мария Ревякина. Говорили о надеждах, светлом будущем и огромном самоотверженном труде людей искусства, который объединяет нас всех в непростое время.

«Был бы зал, сейчас все захлопали, но новая реальность учит нас взаимодействовать и объединять участников онлайн», — говорит Мария Ревякина.

Поддерживают премии десятки различных фондов именитых российских бизнесменов, крупнейшие представители бизнеса. Например, компания Mercury, продающая дорогие ювелирные украшения.

«Все это вы можете увидеть на Дарье Мороз», — шутливо подметила Мария Ревякина.

На экс-супруге Константина Богомолова было элегантное ожерелье с бриллиантами, удлиненные серьги и браслет.

Победа с привкусом грусти и немного политики

Оглашение номинантов и победителей затянулось почти на три часа. В студии озвучивали претендентов, открывали заветный конверт с именем финалиста, а после эфир захлестывала волна эмоций, слезы счастья и крики восторга от победителя. Все это по видеосвязи.

Кто-то терпеливо ждал звонка в кругу коллег, кто-то выскочил со сцены во время репетиции, а кого-то застали за рулем.

Масса наград ушла в Пермь, а одна золотая маска поедет аж в Нью-Йорк, там ее ждет режиссер Кристофер Олден.

«Доброе нью-йоркское утро. У нас сейчас раннее утро, я специально для церемонии завел будильник и не прогадал», — радуется мастер из-за океана.

Не обошли стороной и политику.

«А у нас новый президент и есть возможность работать несмотря на ковид, а теперь я снова спать», — попрощался победитель.

Еще один победитель — дирижер оперы Айнарс Рубикис пообещал как можно скорее выпить за свою победу, а вот композитор музтеатра Александр Вустин не дожил до радостного момента. Его не стало весной и долгожданную маску за него получали коллеги и супруга.

Победители фестиваля «Золотая маска» 2020

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Мария Смольникова, «Сережа», Московский Художественный театр им. А.П. Чехова

ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Иван Волков, Сирано де Бержерак, «Сирано де Бержерак», Александринский театр, Санкт-Петербург

ДРАМА/ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Дарья Чураева, Марья Антоновна, «Ревизор», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков

ДРАМА/ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Андрей Черных, Чепурной, «Дети солнца», театр «Красный факел», Новосибирск

ДРАМА/РАБОТА ДРАМАТУРГА

Павел Пряжко, «Сосед», «театр post», Санкт-Петербург

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Анна Огорельцева, Капитолина, «Винил», Театр-Театр, Пермь

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Марат Мударисов, Жоржи, «Винил», Театр-Театр, Пермь.

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Илья Линович, Полковник, «Винил», Театр-Театр, Пермь

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Алексей Франдетти, «Стиляги», Театр Наций, Москва

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Татьяна Виноградова, «Винил», Театр-Театр, Пермь

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ

ВИНИЛ, Театр-Театр, Пермь

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Полина Булдакова, Никия, «Баядерка», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Артем Овчаренко, Леонт, «Зимняя сказка», Большой театр, Москва

БАЛЕТ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Антон Гришанин, «Зимняя сказка», Большой театр, Москва

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА

Вячеслав Самодуров, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ

Лилит, Танцевальный проект «Солянка», Киров

БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ

Артефакт-Сюита, Большой театр, Москва

ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Дарья Терехова, Бьондетта, «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Кристофер Олден, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Айнарс Рубикис, «Русалка», Большой театр, Москва

ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ

«Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург

РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Александр Вустин, «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Алексей Хорошев, «Шахерезада», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Фагиля Сельская, «Мы, герои», Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск

РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Алексей Кондратьев, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Галя Солодовникова, «Русалка», Большой театр, Москва

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ

Сергей Васильев, Алексей Наджаров, «Зарница», Мастерская Дмитрия Брусникина, Москва

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Евгения Сафонова, «Аустерлиц», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ»

Хорошо темперированные грамоты, «театр post», Санкт-Петербург

КУКЛЫ/РАБОТА АКТЕРА

Алесь Снопковский, Офелия, «Гамлет. Ширма», Большой театр кукол, Санкт-Петербург

КУКЛЫ/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Анна Иванова-Брашинская, «Про честное слово», театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург

КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Сергей Таныгин, «Ночной караул», Театр кукол, Йошкар-Ола.