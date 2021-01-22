«И у этой женщины четверо детей?»: 42-летняя Климова в бикини сексуально выгнула спинку на песке

На одной из фан-страничек Екатерины Климовой появилось ее памятное летнее фото, ранее тот же кадр в личном профиле публиковала сама актриса. Звезда исторической ленты «По законам военного времени» продемонстрировала на пляже всю красоту своей сногсшибательной фигуры: точеную талию, соблазнительные изгибы, пышную грудь, длинные стройные ножки и самое главное — пикантное тату на бедре, которое Екатерина сделала еще в юности. А вот 18-летняя дочка, актриса Елизавета, по словам ее звездной мамы, экспериментировать с внешностью не любит.

«Просто лакомый кусочек», «Вау, какие изящные формы», «Месхи прохлопал красотку», «До чего же хороша», «И у этой женщины четверо детей?!», «Сложно поверить, что вы одна!!», «Куда только мужики-то смотрят?!», «Без присмотра такую женщину я бы не оставил», «Изящная фигурка», «Дочка уже взрослая, а мамуля все молодится», «Имеет право, такая красотка», — пишут фолловеры.

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