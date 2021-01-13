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Леди-улыбка: Климова в пуховике модели «кокон» и шапочке с помпоном порезвилась на улице

Актриса проживает в загородном поселке, поэтому может наслаждаться прогулками в полной мере.

Леди-улыбка: Климова в пуховике модели «кокон» и шапочке с помпоном порезвилась на улице
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/?utm_source=ig_embed

Актриса Екатерина Климова недавно полностью достроила свой белоснежный загородный дом на Новой Риге и окончательно перебралась в него из московской квартиры с четырьмя детьми и мамой.

Звезда приобрела коттедж в стадии недостроя, поэтому по ходу работы над ним фактически приобрела навыки прораба. Звезда сериала «Бедная Настя» не скрывает, что теперь легко ориентируется в типах кровли и фундамента, а еще отлично умеет составлять интерьеры.

Благодаря переезду за город Климова теперь имеет возможность больше гулять, дышать свежим воздухом и радоваться общению с друзьями и близкими. В личном блоге Екатерина поделилась радостными мгновениями из своей повседневной жизни, запечатлевшись на прогулке с детьми и подругой. На каждом снимке любимица публики просто сияет открытой улыбкой.

Климова в пуховике-коконе и шапочке с помпоном порезвилась с детьми на улице
Климова в пуховике-коконе и шапочке с помпоном порезвилась на улице. Фото: instagram.com/klimovagram/?utm_source=ig_embed

К слову для прогулки знаменитость выбрала объемный пуховик «кокон», подвязав его поясом. Такие модели не только отличаются теплом, но и актуальностью. Об этом ранее Teleprogramma.pro  рассказывала имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Климова на прогулке
Климова в пуховике-коконе и шапочке с помпоном порезвилась на улице. Фото: instagram.com/klimovagram/?utm_source=ig_embed

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