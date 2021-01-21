«Не щадишь ты чувства Димки Нагиева»: Горбань в одном полотенце прикрыла наготу у бассейна

Маша Горбань дерзко взволновала поклонников, оголившись на пляже. Актриса из сериала «Кухня» прикрыла соблазнительное звездное тело полотенцем. Ко всему прочему, экранная «жена» Дмитрия Нагиева сделала тюрбан из полотенца на голове, подсушив белокурые локоны после плавания. В таком виде звезда предстала у бассейна. Стройные ножки и изящная фигурка Маши привели ее фанатов в восторг. Больше остальных о красоте и сексуальности Горбань на перебой восклицала мужская часть ее поклонников.

«Секс в чистом виде», «Не щадишь ты чувства Димки Нагиева», «Умопомрачительная красотка!!», «Это какой отель?! Красивый, тоже хочется посетить», «Будоражит мужское воображение!!», «Конечно, прекрасно!! Смена обстановки, из серой Москвы на солнце, ну и отдыхать — не работать», «Какая у вас фигурка ладненькая, просто загляденье», «Зачем вам это полотенце?!», «Все интимное прикрыла», «Хотим больше!!», «Ух, какие виды», — пишут фолловеры.

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