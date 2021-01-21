«Зачем бог создал тебя такую?»: Маша Горбань в лавандовом купальнике блеснула стройными ножками

Маша Горбань в очередной раз воспламенила своих поклонников. В Instagram она поделилась свежими пляжными кадрами, которые тут же попали в ее фан-странички. Примечательно, что верные почитатели, обсуждая изящные формы своей любимицы, не смогли найти изъяна в фигуре актрисы. Согласитесь, выглядит она просто восхитительно. Горбань может дать фору и более юным актрисам.

«Вильнула бедрами — сразила Нагиева», «Ух, какая!! Спелая вишенка», «Зачем бог создал тебя такую?!», «С такой грудью может свести с ума любого», «Муж-то вас не ревнует?!», «Какой пляж, какая девушка!!», «Очаровательная гурия из султанских покоев!!», «Милашка», «Загорела как мулаточка», — пишут фолловеры.

Маше Горбань то и дело приписывают роман с Дмитрием Нагиевым. В одном из интервью актриса из сериала «Кухня» призналась, что с уважением относится к своему партнеру по съемкам, но вот никаких пылких чувств к нему не ощущает. Тем более, что в свое время Маша и вовсе звала шоумена по имени и отчеству. Чем, к слову, его немало раздражала. Дмитрий, как говорит актриса, сразу попросил звать его только по имени. Намекнув, что он не настолько старше Горбань.

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