«Ох и красота»: Лопырева в вязаном бикини и на шпильках подразнила округлыми бедрами

Виктория Лопырева за минувшие годы стала мамой, родив сына Марка Лео. Однако девушка быстро вернулась в форму после родов. Она нашла способ заниматься спортом, даже если рядом маленький наследник. Не так давно модель побывала в Майами, где успела не только увидеться с подругами, но и принять участие в фотосессиях. Она позировала в купальнике на берегу океана, а вот дома звезда предстала в необычном образе.

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Перед фотографом Виктория позировала в вязаном мини-бикини салатового оттенка с оранжевыми вкраплениями. На ее плечах был джемпер. Образ дополняли мюли на шпильках. Загорелая блондинка пританцовывая держала в руках бокал с соком. Она красовалась в кукольном бикини. Потом Лопырева приняла соблазнительную позу, поставив одну ногу на стол. Она выпятила бедра, показав изгиб фигуры во всей красе.

Поклонники были сражены красотой девушки. Многие отметили, что она напомнила им ожившую Барби. Безупречные формы модели произвели на них неизгладимое впечатление. «Боги, как можно так выглядеть», «Эти ноги бесконечны», «Просто куколка», «Ох и красота», «Нимфа во плоти», «Налюбоваться невозможно», «Природная грация», «Бедра что надо», «После родов похорошела», — прокомментировали пост подписчики.

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