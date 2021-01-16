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Анастасия Решетова стала новым объектом насмешек Ксении Собчак

26-летняя модель опубликовала видео с собственным вокалом.

Анастасия Решетова стала новым объектом насмешек Ксении Собчак
Анастасия Решетова в Дубае. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

В одном из последних постов телеграм-канала журналиста и блогера Ксении Собчак появился комментарий к видеоролику от Анастасии Решетовой. Бывшая избранница шоумена Тимати в последний вечер на отдыхе в Дубае исполнила на камеру песню Алсу «Весна» и разместила видео в своем микроблоге.

 «Обычно это находится в личном архиве», — подписала видеоролик Решетова.

Ксения Собчак же по-своему интерпретировала публикацию девушки:

«Потянуло на пение после расставания? Ну это, как мы знаем, бывает».

Поклонники телеведущей сразу же поняли намек на другую знаменитую «брошенку». К слову, сейчас она уже счастлива в новых отношениях. Ольга Бузова, о которой подразумевалось в сообщении Собчак, недавно и вовсе ввела поклонников в заблуждение по поводу своего статуса. Причиной стали появившиеся ранее в СМИ кадры, на которых Бузова обменивается с шоуменом Давидом Манукяном обручальными кольцами во время отпуска на Мальдивах. Но позже сама артистка опровергла слухи о свадьбе.

Напомним, что Ольга Бузова объявила о своей певческой карьере после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Знаменитость признавалась, что сама выступила инициатором расставания. После Бузова выпустила сразу несколько песен о предательстве и изменах любимого человека.

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Анастасия Решетовакарьера певицыКсения СобчакОльга Бузоваразводы и расставанияТимати