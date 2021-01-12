«В идеальном платье и с бокалом»: Собчак предстала с Литвиновой на борту частного самолета

Рената Литвинова для многих давно стала иконой стиля. Актриса уже много лет носит короткую стрижку. Свои локоны для выхода в свет она укладывает в голливудскую волну. Даже наряды блондинка чаще всего выбирает в стиле ретро. Ее образы всегда яркие, женственные и запоминающиеся. В этом она похожа с Ксенией Собчак, которая тоже обладает особым чувством стиля. 12 января Ренате исполнилось 54 года. С этой датой ее поздравили многие коллеги и друзья.

Не забыла написать теплые слова в адрес именинницы и Собчак. Она вспомнила, как однажды летела на частном самолете вместе с Ренатой Литвиновой. На фото телеведущая была облачена в серый свитер, а вот ее подруга предстала в платье-халате с принтом. Актриса была без макияжа, а ее волосы топорщились как после бигудей. Она сидела с ноутбуком у иллюминатора.

«Я очень люблю эту нашу фотографию. Здесь 7 утра, летим после мероприятия в Москву. Вы — свежая, в идеальном платье и с бокалом шампанского, как-будто вчера мы не разошлись ближе к трем ночи…. Я — мертвая, завалилась спать в самолете, а вы „клацали“. Я даже в какой-то момент была разбужена, хотела что-то проворчать, но, увидев вас, захотелось только сфотографировать. Красивая женщина с шампанским пишет сценарий на ярком полетном солнце… Все 4 часа полета вы так и писали. Писали свой сценарий… Я желаю вам, Рената, всегда так смотреть. Всегда творить. Всегда жить ваш чудесный „мистификасьон“», — поделилась Собчак.

Поклонники согласились с ней, что Литвивнова необычная и особенная. Многие присоединились к поздравлениям. «Обожаю Ренату Литвинову за то, что всегда позволяет себе быть собой», «Две прекрасные яркие женщины», «Прекрасное фото, прекрасные слова», «Такой женщиной, как Рената, невозможно не восхищаться», «Это даже трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

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