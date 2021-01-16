«Лучшая рыбалка»: Ирина Дубцова похвасталась уловом на Мальдивах

Исполнительница Ирина Дубцова находится в отпуске с семьей на Мальдивских островах. Помимо отдыха в гамаках на пляже, артистка также выбирает рыбалку. Об этом знаменитость рассказала в Stories личного микроблога.

Дубцова показала, как проходили ее сборы на вечерний улов. Главным спутником в этом мини-путешествии по океану стал закат. Им певица не могла налюбоваться до самого конца рыбной ловли. К слову, длилась рыбалка четыре часа. Судя по словам самой Ирины, она уже не в первый раз предстает в роли рыбака.

«Это лучшая рыбалка в моей жизни! Спасибо!», — подчеркнула Дубцова.

Стоит сказать, что бывшая участница «Фабрики звезд» опубликовала также и свою награду за терпеливость и старание. Певица поймала большое количество крупной рыбы.

«Ну, ребята, сегодня у нас улов просто бомбический! Это очень большая рыба. Это я поймала! Рыбалка крутая была, четыре часа кайфа. Если бы наши семьи не ждали нас голодные на ужин, мы бы еще на пару часов задержались», — похвасталась Дубцова.

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