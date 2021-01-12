«Примерно вторник»: мама Ирины Дубцовой показала, с кем певица отдыхает на Мальдивах

Известная исполнительница и автор песен Ирина Дубцова не раз признавалась, что просто обожает Мальдивы. На райские острова в Индийском океане звезда прилетает каждую зиму, эта не стала исключением.

Вместе с собой певица взяла на отдых маму Наталью Борисовну, которую после смерти папы, Виктора Викторовича, окружила заботой и вниманием. Между тем женщина — не единственная спутница своей звездной дочери на Мальдивах.

Наталья Борисовна показала в Instagram, кто еще составил им компанию. Она поделилась фото, сделанным во время завтрака на берегу океана. На снимке рядом с Ириной Дубцовой запечатлена подруга певицы Инга, обе девушки позируют в шляпках-канотье.

«Ира с подругой Ингой, — подписала кадр Наталья Дубцова. — Утром спрашиваю: «Инга, а какой сегодня день?» «Примерно вторник», — отвечает».

Не секрет, что Ирине Дубцовой часто приписывают романы. Однако певица все отрицает и говорит, что пока не встретила мужчину, с которым ей было бы максимально комфортно.

«У кого-то запрос на бабки, а у меня на партнера и на друга. У всех разные запросы, по моему запросу на 100 процентов мужчины на сегодняшний день нет», — рассказывала Дубцова в YouTube-шоу «Алена, блин» в ноябре прошлого года.

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