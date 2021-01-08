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«Доводишь до инфаркта»: Дарья Клюкина взбудоражила поклонников снимками в расстегнутой рубашке

26-летняя модель устроила фотосессию на закате.

«Доводишь до инфаркта»: Дарья Клюкина взбудоражила поклонников снимками в расстегнутой рубашке
Модель Дарья Клюкина. Фото: Instagram.com/klukina_d

Победительница проекта «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина разместила чувственные кадры в своем профиле. Это уже не первая фотосессия знаменитости, которая заставляет поклонников девушки буквально сходить с ума.

Клюкина разбила сердца участников шоу «Замуж за Бузову» — братьев-близнецов Сергея и Андрея Наумовых, а также актера Ильи Глинникова. Но, помимо известных личностей, Клюкина продолжает волновать сердца своих фанатов. Недавно опубликованный фотосет подтверждает это. Съемка в черном купальнике и рубашке с рюшами прошла в одном из излюбленных мест Дарьи — на яхте. Девушка так изящно изгибалась, что засветила роскошные формы. Именно они и стали причиной восклицаний в комментариях под фото:

 «Горяча!», «Доводишь до инфаркта!»,  «Шикарна!»,  «Сексуальная кошечка»,  «Вы такая женственная и красивая»,  «Не знаю, что красивее: Дарья или закат. Вы такая хорошенькая».

Напомним, что сейчас Дарья находится замужем за бизнесменом Владимиром Чоповым. Также модель стала заниматься карьерой певицы. Недоброжелатели Клюкиной уверены, что у девушки нет вокального таланта. А все песни красавице купил ее муж.

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