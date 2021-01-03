Фигурка просто загляденье: Клюкина в белоснежном купальнике засветила упругие бедра

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина в Instagram похвасталась достаточно откровенными кадрами. На снимках она находится на отдыхе на Сейшельских островах. Звезда позировала в белоснежном купальнике. Без проблем можно разглядеть ее «ложбинку греха» или, как ее еще называют мужчины – «ворота в рай».

«Есть тут кто-нибудь? Обычно первые дни января всегда такое затишье. Как отметили Новый год? Мы вот очень по-семейному».

Дарья Клюкина

«Даша. Покажите фотографии с вашего празднования. А то все однотипные: очки, купальник, яхта», «Тебе идет косынка. И эта загадочная улыбка. Словно девочка с обложки», «Ничего личного, но мне кажется, что вы одиноки. Всегда почему-то на фото одна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что после победы на шоу «Холостяк» поклонники главного героя проекта рэпера Егора Крида ждали его свадьбу с Клюкиной. Однако ее не случилось. Позже она вышла замуж за топ-менеджера Владимира Чопова. Торжество прошло в сентябре 2019 года.

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