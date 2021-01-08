«Семейный обед»: Алика Смехова отметила Рождество с родителями

Дочь актера Вениамина Смехова опубликовала в личном профиле редкий снимок отца. Вместе с знаменитым родителем Алика Смехова накрыла большой праздничный стол и отпраздновала Рождество Христово.

Артистка призналась, что захотела похвастаться перед поклонниками своими кулинарными способностями. Смехова приготовила курицу с картофелем и несколько видов салатов. Однако главным украшением рождественского стола стал ее папа.

«Семейный обед в Рождество — это святое», — подписала Алика общую фотографию с Вениамином Борисовичем.

Также знаменитость записала несколько кадров, где ее папа произносит праздничный тост. Сама Смехова отметила:

«Вот приехал мой папа любимый. И вот так я его встречаю. С Рождеством Христовым! Ура!»

К слову, запечатлела памятный момент встречи дочери и отца вторая жена Смехова — Галина Аксенова. Она приехала вместе с избранником на семейный обед.

Отметим, что после застолья семья отправилась на улицу запускать фейерверки.

Поклонники Смеховой порадовались за актеров:

«Вы замечательные! Самые красивые и интеллигентные!», «С праздником вашу прекрасную семью!», «С Рождеством прекрасную, талантливую актрису и самого талантливого актера Вениамина Смехова».

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