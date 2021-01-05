«Остановись, мгновение»: Алика Смехова показала красавцев-сыновей от двух разных бизнесменов

Артему уже двадцать лет, а Макару – тринадцать.

Актриса Алика Смехова, дочь легендарного Атоса Вениамина Смехова, в Instagram показала своих подросших красавцев-сыновей Артема и Макара. На фотографии любящая мать запечатлена рядом со своими наследниками.

«Остановись, мгновение. Каникулы. Мама двух сыновей», — кратко подписала она кадр.

«Очень хочется, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы. Они так быстро растут!» «Прекрасно, когда есть такие мальчишки. Счастья, любви и крепкого здоровья», «Как здорово, что у такой актрисы такие прекрасные сыновья, — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алика Смехова трижды неудачно выходила замуж. Ее первый сын Артем родился в третьем браке от бизнесмена, которого зовут Николай. Крестной наследника Алики Смеховой является известная актриса Ольга Кабо. Второй сын был рожден также от союза с бизнесменом. Его имя Смехова всегда скрывала. С мужчиной она рассталась вскоре после появления на свет наследника.

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