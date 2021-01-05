«Изгнание майонеза»: Елизавета Боярская вместе с мужем посетила горнолыжный курорт

Исполнительница главной роли в фильме «Статус свободен» опубликовала в недавнем посте своего профиля фотографию со снежного склона. Вместе с мужем — актером Максимом Матвеевым — дочь Михаила Боярского проводит время за катанием на горных лыжах.

Елизавета Боярская, вслед за сестрой Ольги Бузовой, поняла необходимость борьбы с последствиями новогодних салатов.

«Постновогоднее активное изгнание майонеза», — написала Елизавета.

Отметим, что даже во время занятий спортом Боярская не забывает о моде. Для активного отдыха артистка выбрала утепленный черно-белый горнолыжный костюм с принтом геометрические узоры.

Поклонники актрисы остались в восторге от наряда кумира и похвалили мужа и жену за силу воли. А также некоторые увидели в Матвееве его тестя:

«Как здорово!», «Красивые и любимые!», «Молодцы, а Максим превращается в Боярского», «Максим изгнал уже основательно, пора нагонять! А вы — красотка! Счастья вашей замечательной семье!», «Ваш муж стал на вашего папу похож», «Максима и не узнать! Это же не Михаил Боярский? Так очень похож».

Смотрите также: