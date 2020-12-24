«Вечеринка с антителами»: Боярская поделилась кадрами дружеского веселья в день своего 35-летия

Елизавете Боярской накануне исполнилось 35 лет, одним из первых поспешил поздравить с этим праздником ее муж Максим Матвеев. В личном блоге он обнародовал кадры со своей любимой женой, запечатлев ее на яхте.

больше по теме Восточная красавица: Чехова в летящем облачении из алой тюли станцевала в пустыне арабский танец В Эмиратах телеведущая отпраздновала свой день рождения.

«Пусть все будет так, как ты захочешь!» — пожелал он своей второй половинке.

Позже актриса поделилась со своими фолловерами снимком с прошедшей вечеринки, организованной в ее честь. На фото она запечатлелась в веселой компании коллег, друзей и супруга, сияя улыбкой.

«Деньрожденческая вечеринка с антителами. Милые мои, друзья мои, я безмерно вас люблю. Спасибо за счастливейший вечер. И еще я хочу поблагодарить всех за бесконечный поток поздравлений, за добрые слова и пожелания! Спасибо за ваше внимание и теплоту!» — подписала она снимок.

Ранее мы писали о том, как Елизавета познакомилась со своим мужем. Девушка случайно увидела его на пробах, а потом несколько лет мечтала о встрече, сразу же влюбившись в него. В конце концов судьба сжалилась над ней, и они вновь оказались на одной съемочной площадке. После этого они уже не расставались. Супруги вместе уже 10 лет, воспитывают двоих сыновей.

Смотрите также