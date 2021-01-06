«Забрали чужой чемодан»: Оксана Самойлова рассказала о курьезных сборах на отдых

Жена шоумена Джигана опубликовала в своем профиле новое семейное фото. Примечательно, что на снимке Оксана Самойлова вместе с мужем и детьми запечатлелась в одной цветовой гамме.

Модель рассказала подписчикам, что она с семьей отправилась отмечать вторую половину новогодних праздников в солнечный и жаркий Дубай. Несмотря на то, что в ОАЭ нет снега, бизнесвумен решила не забывать о празднике и нарядила детей в купальники с новогодними атрибутами.

Дочери Самойловой продемонстрировали в первый день отдыха красные купальники с конфетами и елками. На головах у девочек были надеты ободки в виде оленьих рогов. Сама Оксана тоже позировала с тематическим аксессуаром, добавив его к алому купальнику без принта. Малыша Давида мамочка нарядила в костюм того же цвета. Разбавлял команду «красных» Джиган. Музыкант предстал не только в красных шортах, но и в белой футболке.

Также Самойлова упомянула, что впервые перепутала багаж. Семья забрала чужой чемодан и не сразу поняла свою ошибку.

«Мы в отпуске. Планы были, конечно, абсолютно другие, но оказались мы в итоге тут. За столько лет путешествий в разные дали, мы никогда не были так близко. Но, к слову, начался наш отдых не лучшим образом. Мы вчера по прилету забрали чужой чемодан. И обнаружили это только дома, спустя часа четыре. Какой стыд. Но уже все вернули владельцу и свой нашли», — вспомнила модель.

Смотрите также: