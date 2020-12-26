«Это парик!»: дочь Оксаны Самойловой не сразу узнала маму после преображения

Жена шоумена Джигана любит костюмированные вечеринки и бьюти-эксперименты. Недавно в Stories личного блога Оксаны Самойловой многодетная мамочка предстала в новом амплуа. Бизнес-леди надела парик и удивила свою семью.

Оксана отметила, что приняла участие в съемках. Пока знаменитость оставила в секрете подробности нового проекта. Однако бизнесвумен не могла не похвастаться новым образом.

«Ну, в общем-то, такая я, такая я вот чикуля сегодня. Максимально роскошный образ», — заявила Самойлова.

Модель облачилась в лаковый комбинезон с открытыми плечами. Лицо загадочно прикрывала вуаль, а на шее и запястьях висели массивные золотые украшения.

Верх комбинезона представлял из себя корсетный топ черного цвета с лаковым принтом в виде гороха. Также из него в разные стороны торчали перья. Низ же состоял из плотно облегающих глянцевых кожаных брюк. Оксана дополнила образ тонким ободком и ботильонами на каблуках.

Акцентной деталью в аутфите Самойловой стал парик. В повседневной жизни Оксана брюнетка, но для съемки она перевоплотилась в блондинку.

Этим мамочка и удивила среднюю дочь Лею. Малышка вначале смутилась, увидев Оксану, но быстро «раскусила» родительницу.

«Это парик!», — догадалась Лея.

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