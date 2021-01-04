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Королевский подарок: в честь 95-летия Елизаветы II выйдет новая монета

Свой юбилей королева отметит 21 апреля 2021 года.

Королевский подарок: в честь 95-летия Елизаветы II выйдет новая монета
Елизавета II. Фото: Global Look Press

В этом году королева Елизавета II отметит свой юбилей: 21 апреля ей исполнится 95 лет. К этой дате Королевский монетный двор подготовится заранее и выпустит новую монету номиналом 5 фунтов стерлингов. Она будет частью очередной коллекции.

«Каждый год Королевский монетный двор представляет серию памятных монет, чтобы отметить ключевые моменты и вехи, которые помогли сформировать Британию», — цитирует  представителя Королевского монетного двора Клэра Макленнана Express.

Также среди новых монет в два фунта будет такая, которую выпустят в честь 250-летия со дня рождения шотландского писателя, автора «Айвенго», сэра Вальтера Скотта. Еще одной монетой в два фунта почтут память Герберта Уэллса. В этом году исполнится 75 лет со дня  его смерти.

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