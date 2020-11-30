На контроле: Елизавета II проверит многомиллионную сделку Меган и Гарри

Летом этого года герцоги Сассекские заключили контракт с Netflix.

Еще весной Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и решили строить самостоятельную жизнь. Финансовую независимость они обрели чуть позже, когда в конце лета объявили о сделке с Netflix на сумму 112 миллионов фунтов стерлингов. Согласно договору, герцоги должны заниматься производством докфильмов, программ и шоу. Но все оказалось не так просто. Как пишет Express, проверкой сделки займется сама королева в марте будущего года.

Королевский обозреватель доктор Анна Уайтлок отметила, что этот момент может «формализовать раскол».

«Я подозреваю, что мало что изменится, но дворец может попытаться запретить Сассекским участвовать в коммерческих и медийных мероприятиях», — цитирует издание обозревателя.

Недавно стало известно, что Меган потеряла второго ребенка еще летом. Несчастье сплотило монархов, они старались поддержать герцогиню. После этого принцы Уильям и Гарри нашли общий язык и начали общаться.

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