Бузова в бархатном купальнике обнажила прелести фигуры на глазах Давы

Ольга Бузова раньше мечтала стать знаменитой и в итоге теперь она одна из самых популярных девушек в российском Instagram. Телеведущая старается быть искренней. Как и многим, ей нравится хорошо выглядеть. Если несколько лет назад она заверяла, что обладает идеальной фигурой, то потом призналась, что размер груди ее смущал после развода с Дмитрием Тарасовым. Она едва не решилась на операцию, но передумала.

А с тех пор, как в жизни Ольги появился новый возлюбленный Давид Манукян, поклонники заметили, что внешность девушки постоянно меняется. Еще в начале 2020 года телеведущая демонстрировала пышный бюст, а потом грудь девушки пропала. Несколько месяцев она активно тренировалась на льду, поэтому похудела. Но в отпуске Бузова регулярно облачается в новые наряды, демонстрируя изящные формы. Накануне фанаты снова стали подозревать ее в беременности.

Так, 3 января девушка облачилась в откровенный бархатный купальник изумрудного цвета. Ольга подчеркнула талию и плоский живот. При этом она засветила грудь и изящные бедра. Бузова накинула тунику черного цвета на плечи и станцевала с Давой на пляже.

«Тебе надо поправиться», «Дава станцевал с щепкой», «Какая-то опухшая», «Такие заплывшие», «Ну хоть в трусах», — прокомментировали кадры подписчики.

А вот вечером Бузова наслаждалась теплой погодой на пляже. Она покаталась на качелях, засветив синяки на ногах. Вид девушки обеспокоил ее фанатов.

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