«Как мой увеличился размер»: Бузова в леопардовом бикини блеснула изгибами фигуры

Телеведущая в канун Нового года решила поплескаться в бассейне. Она не постеснялась показать свои прелести.

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. Девушка уже не раз демонстрировала свою трудоспособность. В недавнем интервью телеведущая призналась, что также наивная. Она заверила, что это не образ, просто ее натура. Весь год артистка снималась в передачах, давала редкие выступления на сцене из-за пандемии. А вот в декабре она устроила себе долгожданный отпуск.

На этот раз Ольга приехала на Мальдивы с Давой. Девушка решила выспаться, а вот уже утро 31 декабря телеведущей началось с купания в бассейне. Сначала она покрасовалась в леопардовом мини-бикини. Бузова демонстрировала плоский живот и стройные ноги под свою новую песню.

«Хорошо, что бывший мой не видит, как мой увеличился размер», — говорится в треке.

Примечательно, что на Мальдивах отдыхает бывший муж девушки Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и дочками.

Позже Ольга облачилась в монокини. Она сначала показала свою фигуру, а потом отправилась плескаться в бикини. Телеведущая блеснула округлыми формами. Ей удалось подразнить поклонников, которые в канун Нового года накрывали на стол и резали салаты.

«Костенко не встретили?», «Ох и красотка», «Песня в тему», «Груди опять нет. И куда она исчезает», «Какая статуэточка», «Ну очень худая стала», «Пикантный отдых рядом с бывшим», «Вот это фигурка. Для бывшего стараешься?», «Везет же, 31 декабря на море плавать», — стали комментировать пост подписчики.

Смотрите также: