«По вам султанский гарем плачет»: Кошкина в секси бикини свела с ума поклонников

Яна Кошкина обладает не только роскошным телом, но и неплохими вокальными данными. Артистка в качестве розыгрыша появилась на сцене проекта «Голос» на Первом канале, исполнив одну из сложных композиций. На слепых прослушиваниях сам Александр Градский расхваливал талант Яны, вызвав у девушки гримасу явного недоверия и даже шока. Она и предположить не могла, что своим пением так очарует именитого наставника. Однако справедливости ради, Градский подметил, что Кошкиной надо еще многому научиться и в ее пении было много шероховатостей, неясных моментов — но это поправимо. Главное, найти хорошего учителя по вокалу.

Яна пообещала, что обязательно поработает над голосом, раз уж сам Александр Градский вызвался помочь ей исправить некоторые недочеты, допущенные ею в исполненном на сцене музыкальном произведении. Однако вокал — это далеко не все, чем можно восхищаться, если речь заходит об актрисе.

В своем микроблоге Яна Кошкина то и дело публикует пикантные снимки. На одном из таких фото светская львица предстала в крошечном алом купальнике. Лиф от бикини едва-едва прикрывал пышную грудь актрисы. Да так, что казалось будто соблазнительные полушария окажутся на свободе.

«По вам султанский гарем плачет!!», «Хороша!! Какие роскошные формы», «Всех засмущала такой красотой!!», «Срамота!! Прикройте прелести!», «Яночка, провокация засчитана!!», «Какие пышные формы», «Вот это да!! Восторг», «Всем бы так шикарно выглядеть», «Пластика?! Нет, не слышали!!», «Все свое, натюрель», — пишут фолловеры.

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