«Могла бы и белье накинуть»: Яна Кошкина сняла пеньюар, прикрыв голое тело подушками

Яна Кошкина поделилась с поклонниками «горячим» снимком, который без преувеличения взбудоражил большую часть ее поклонников мужского пола. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» не постеснялась полностью раздеться на камеру. Свое роскошное обнаженное тело актриса кокетливо прикрыла подушками. Не секрет, что Яна обдаете соблазнительными изгибами звездного тела и пышной грудью.

К слову, теледива принимала участие в вокальном проекте «Голос» на Первом канале. Яна сумела покорить даже Александра Градского. Однако на слепых прослушиваниях Кошкина появилась в качестве звездного гостя. Правда, некоторые неточности в исполнении своей композиции Яна все-таки допустила. И сидящий в кресле наставника Градский посоветовал актрисе брать уроки вокала.

«Могла бы белье накинуть», Тут есть, чем блеснуть», «Голышом и не стыдно!!», «Хороша до неприличия!!», «Так женственно и нежно!!», «Стеснительный взгляд, очень красиво», «Ну да, зачем вообще одеваться», «Какой у вас красивый профиль!!», «Прямо-таки манит и зовет», «Восхитительная», «Очаровательная дама», — пишут фолловеры.

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