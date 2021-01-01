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«Красотка, даже коленки сексуальные»: Горбань в одних трусиках интимно оголила бедра

Звезда сериала «Кухня» с шиком отдыхает на Бали.

«Красотка, даже коленки сексуальные»: Горбань в одних трусиках интимно оголила бедра
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Маша Горбань проводит новогодние каникулы на Бали. Звезда сериала «Кухня» в личном профиле поделилась свежим кадром, представ перед объективом фотокамеры в одних трусиках. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева пикантно и интимно оголила бедра, похваставшись стройными загорелыми ножками. Выглядит Маша просто восхитительно. И на роскошном отдыхе явно не экономит. Счастливого лица актриса на снимке не показала, зато полакомилась арбузом на зависть поклонникам, лежа у бассейна.

Горбань и правда есть, что показать своим фолловерам. Актриса обладает точеной талией и пышным бюстом, но тут его, увы и ах, не видно. Зная любовь Маши к соблазнительным снимкам в бикини не приходится сомневаться в том, что девушка еще порадует поклонников свежими пляжными фото во всей красе.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в одних трусиках оголила стройные загорелые ножки и полакомилась арбузом. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Милашка, супер!! Хорошего отдыха», «Шикарная какая!!», «Как Нагиев упустил такие ножки?!», «Стройная!! Ножки-палочки, вас откармливать надо», «Красотка, даже коленки сексуальные», «Слов нет, одни эмоции», «Вами можно любоваться часами!!», «Ммм, арбузик!! Вкусненько вам», «Вот это я понимаю Новый год!! Бали, солнце, пляж, арбуз!! Шикарно», «Как всегда дорого-богато!!», «Экономить явно не привыкла», «А за чей счет банкет?!» — пишут фолловеры.

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