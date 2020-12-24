«Всех сконфузила такой красотой»: Горбань в секси бикини обвалялась в песке на Мальдивах

Актриса из сериала «Кухня» в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. Мнение которых разделилось: одни посчитали, что Маша Горбань выглядит просто восхитительно, другие напротив заявили, что девушке не помешало бы вспомнить, где она оставила свою скромность. Надо ли говорить, что такую бурную реакцию у фолловеров вызвало летнее фото экранной «жены» Дмитрия Нагиева, которое она публиковала в личном профиле микроблога.

Маша смело оголилась на мальдивском пляже, показав, чем так щедро наградила ее матушка природа. При этом актриса обвалялась в песке, словно в муке для выпечки. Позировала Горбань в микробикини, тесно льнувшим к ее звездному телу.

«Шикарная», «Всех сконфузила такой красотой», «Нагиев небось оторопел?!», «Секси», «Мило», «Пикантная дамочка, есть остринка», «Ммм, какая вы Маша однако красотка!!», «Супер малышка», «Любуемся», «Вах-вах!! Зажгла», «Вашей маме зять не нужен?! А, кажется она уже замужем, вот ведь!! Опять не успели», «Милое личико, фигурка бомба!!», «Какой красивый загар, мулатка», — пишут фолловеры.

Смотрите также: