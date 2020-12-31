Сливочный монохром: Брежнева в свитере оверсайз и шапке-ушанке нарядила елку в саду

Вера Брежнева никогда не скрывала, что для нее самым важным является семья. Девушка много работает, часто находится на гастролях месяцами. При этом она старается каждую свободную минуту уделять родным. С мужем Константином Меладзе певица счастлива уже пять лет. У них нет общих детей, но артистка признавалась, что еще планирует завести двоих наследников. От прошлых отношений у нее есть 19-летняя дочь Соня и 11-летняя Сара.

Так, перед Новым годом Вера успела отдохнуть с младшей наследницей в Дубае. Старшая дочка артистки живет в США, но в этом году они успели повидаться дважды. 31 декабря Брежнева поделилась трогательными кадрами. Она вышла в сад, где нарядила живую елку гирляндами.

Девушка облачилась в сливочный свитер, широкие брюки и шапку-ушанку. Монохромный наряд в тренде в этом сезоне. К слову, певица также показала роскошную елку, которую поставила в гостиной своего особняка.

«Годы меняются, они разные, как волны. Но люди, которые рядом, которые в твоем сердце — это самое большое богатство. Я люблю и благодарю всех, кто идет со мной в мой Новый год», — написала звезда.

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