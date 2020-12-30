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Андрей Малахов объяснил, почему не празднует свой день рождения

Популярный телеведущий не собирает звездные тусовки, когда разменивает еще один год.

Андрей Малахов объяснил, почему не празднует свой день рождения
Андрей Малахов становится затворником свой день рождения. Фото: Global Look Press

День рождения телеведущего Андрея Малахова стоит в календаре сразу после новогодних праздников — 11 января. Однако сам шоумен (в следующем году ему исполнится 49 лет) не устраивает громких вечеринок по этому поводу. Да и вообще, говорят, его в этот день днем с огнем не сыщешь, он даже телефон отключает. Во время записи YouTube-шоу «Алена, блин!» мужчину спросили, почему он не отмечает собственный день рождения.

«А что я не слышал про себя, что я должен услышать это в свой день рождения? — вздохнул Андрей, а затем ответил. — Потому что день рождения — это день, в который человек должен поговорить с собой, со вселенной, поблагодарить ее за то, что дан еще один год, еще одна возможность что-то изменить».

Во время карантина Малахов не хочет устраивать праздника, чтобы его потом не начали критиковать, как Ксению Бородину. Но он признался, что все-таки думает над различными вариантами организации собственного торжества. В частности, он часто бывает на чужих днях рождения и подмечает для себя некоторые идеи.

Телеведущий пообещал, что на 50-летний юбилей что-нибудь организует, печально добавив: «Если доживем».

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