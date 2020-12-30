Андрей Малахов объяснил, почему не празднует свой день рождения

День рождения телеведущего Андрея Малахова стоит в календаре сразу после новогодних праздников — 11 января. Однако сам шоумен (в следующем году ему исполнится 49 лет) не устраивает громких вечеринок по этому поводу. Да и вообще, говорят, его в этот день днем с огнем не сыщешь, он даже телефон отключает. Во время записи YouTube-шоу «Алена, блин!» мужчину спросили, почему он не отмечает собственный день рождения.

«А что я не слышал про себя, что я должен услышать это в свой день рождения? — вздохнул Андрей, а затем ответил. — Потому что день рождения — это день, в который человек должен поговорить с собой, со вселенной, поблагодарить ее за то, что дан еще один год, еще одна возможность что-то изменить».

Во время карантина Малахов не хочет устраивать праздника, чтобы его потом не начали критиковать, как Ксению Бородину. Но он признался, что все-таки думает над различными вариантами организации собственного торжества. В частности, он часто бывает на чужих днях рождения и подмечает для себя некоторые идеи.

Телеведущий пообещал, что на 50-летний юбилей что-нибудь организует, печально добавив: «Если доживем».

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