«Узнала только по голосу»: поклонники обсуждают изменения во внешности Лаймы Вайкуле

За пару дней до Нового года 66-летняя певица Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram видео с поздравлением своих поклонников. Артистка встала под елкой и пожелала, чтобы 2021 год был лучше, чем его предшественник. Многие подписчики ответили ей взаимностью (среди них Алла Пугачева, Лолита, Анита Цой, Валерий Сюткин), однако было немало и тех, кто отметил, что звезда изменилась внешне и перестала быть похожей на себя.

«С новой прической вас не узнать!», «Совсем не узнала… Очень напоминает Ирину Аллегрову», «Узнала только по голосу…», «Пластика до неузнаваемости», «Вообще не узнать, нечего не осталось от Лаймы той…», «Вас не узнала, только по голосу, как вы помолодели», — такие комментарии можно встретить под постом певицы среди ответных пожеланий счастья и восхищений красотой артистки.

Любопытно, что в начале года внешность Вайкуле сравнивали с Аллой Пугачевой. Сама же певица в своих интервью не подтверждает, что пользовалась услугами пластических хирургов. Даже пресловутые «уколы красоты», по ее словам, звезда использовала лишь однажды и в итоге осталась недовольна результатом.

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