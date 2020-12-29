«Какая красота!»: Ляйсан Утяшева в силуэтном алом платье с перьями запекла индейку с яблоками

Возлюбленная Павла Воли поделилась рецептом простого праздничного блюда, а также показала идеальный наряд для новогодней ночи.

Ляйсан Утяшева давно стала для фанатов примером успешной женщины. Она счастлива в браке с Павлом Волей и воспитывает двоих детей: семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию.

На днях она решила приготовить вкусное блюдо для близких. Телеведущая запекла голень индейки в маринаде из белого вина, меда, горчицы и чеснока. Во время готовки она также добавила кислых яблок. В итоге через полтора часа звезда подала блюдо на стол. При этом она надела алое силуэтное платье с перьями и босоножки. Утяшева позировала у новогодней елки.

«Репетиция Нового года», — отметила она.

Для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Какая красота! Ляйсан демонстрирует нам роскошный новогодний образ в total look red. Красный цвет гармонирует великолепно с кожей Ляйсан, задает игривость, праздничный настрой. Отделка перьями страуса дает изысканность и элегантность вроде бы простому силуэтному платью. Тут нужно обратить внимание на цвет — роскошный красный жизнеутверждающий, так и на сложносочиненное платье, которое имеет элегантный А-силуэтный крой, так популярный в этом сезоне. «Куда пойти в таком наряде?! Если только на самое яркое событие такое, как Новый год. Именно в новогоднюю ночь нужно подбирать яркие, мерцающие женственные образы. Именно таким является наряд Ляйсан», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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