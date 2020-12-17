Длинноногая блондинка: Утяшева в пышном нюдовом платье из органзы примерила новую прическу

Звездным красавицам часто приходится менять имидж. И порой это не только смена цвета волос, но и кардинальная стрижка или длина. Недавно после-бьюти-преображения вышла в свет актриса Чулпан Хаматова. Известную миллионам поклонников брюнетку с короткострижеными волосами было не узнать в длинноволосой красотке. Знаменитость просто поразила многих своих коллег, а Елизавета Боярская не сдержала эмоций.

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Вслед за Хаматовой кардинально преобразилась телеведущая Ляйсан Утяшева. Гимнастка предстала с длинными блондинистыми локонами, уложенными по-новому, и похвасталась своим новым имиджем.

После съемок теледива показала весь свой образ целиком. Длинноногая красавица предстала в воздушном платье нюдового цвета из органзы, с акцентом на талию и ноги. Летящий силуэт наряда выгодно подчеркнул все достоинства фигуры знаменитой спортсменки.

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