«Отряхнулась и пошла»: Екатерина Андреева сравнила жизненный путь со спортивными взлетами и падениями

Ведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» отметилась с подругой на ГУМ-катке. Об этом Екатерина Андреева рассказала в личном микроблоге.

Вместе с коллегой и приятельницей Екатериной Шугаевой знаменитость опробовала лед и поделилась историей о своем спортивном прошлом.

«Иммунитет от страхов и паники выработали еще в спортшколах, закаливая характер и дух. А потому мы на катке, на лыжах, в горах и в океане на катамаране или на доске, в спортзале или в театре, но точно не дома», — призналась Андреева.

Телеведущие позировали на коньках в ярких головных уборах и спортивных костюмах. Также Екатерина Андреева показала, как искусно владеет фигурным катанием.

Андреева подчеркнула, что спорт и характер бойца помогают ей по жизни. Трудности не пугают знаменитость. Она точно знает, что неудачи могут обернуться победой.

«Встала, отряхнулась и пошла, поехала, побежала дальше», — объяснила Екатерина.

Телеведущая уверена, что настрой и построение планов могут скорректировать жизненный путь человека так, как он сам пожелает.

«Все на каток, короче», — резюмировала Андреева.

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