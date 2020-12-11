Сияние и блеск: Екатерина Андреева показала свое новогоднее платье

С приближением главного зимнего праздника многие звезды приступили к поискам наряда для новогодней ночи. Например, телеведущая Ксения Бородина решила, что 31 декабря облачится в силуэтное платье мини нежно-желтого цвета, со стильными подплечниками и драпировкой на талии. А ее коллега с Первого канала Екатерина Стриженова предпочла наряд в рустикальном стиле – красное платье в пол.

Выбрала праздничный наряд и Екатерина Андреева. Телеведущая не стала скрывать его от поклонников – она примерила платье в пол с синими пайетками, дополненное белым воротничком и манжетами. А вот в качестве обуви теледива предпочла грубые ботинки. И объяснила, почему.

«В этом году предлагается фланировать в вечерних платьях между ванной, туалетом и гостиной? Мне эта идея не близка. Вот я платье нацепила, отчиталась, а ботиночки рядом поставила — они занесут меня точно не в душ», — призналась Андреева. И подчеркнула: «Махнем в Сибирь».

На Новый год телеведущая планирует покорять сибирские заснеженные просторы на снегоходе и в собачьей упряжке, а также прыгать с вертолета на горнолыжный склон.

А какие у вас планы на новогодние каникулы?

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