«Голышом?»: Яна Кошкина в одних трусиках блеснула шикарными бедрами сразу после ванной

Яна Кошкина в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. И все благодаря интимному фото, которое попало на фан-страничку телеведущей. Ранее этот же кадр сама светская львица публиковала в личном профиле. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» смело оголилась после ванной, запечатлев себя в одних трусиках. Пышную грудь — предмет своей особой гордости — девушка прикрыла руками, а вот округлыми бедрами уверенно сверкнула на камеру, показав, чем щедро наградила ее матушка природа.

Ранее поклонники обсуждали платье Кошкиной на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Свое мнение высказал даже историк моды Александр Васильев. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале в пух и прах разнес сексапильное платье Яны, при этом восхитившись ее красивой линией декольте.

«Вышла из ванной и засмотрелась!! Уже почти до конца слепили своими жесткими массажами меня идеальную!! Ну и «не жрать» конечно тоже», — раскрыла секрет своей шикарной фигуры Кошкина.

«Только бы оголяться и оголяться», «Голышом?!», «Божественная!! Как она хороша», «Срамота! Прикройтесь», «Какая-то искусственная, как кукла», «Ну, а чем еще брать, только голым телом!!», «Мне всегда казалось, что именно скромность украшает девушку», «Я бы постеснялась», «Зачем все показывать?! Немыслимо», «Скоро совсем без белья будут прыгать», «Куда катится этот мир, зачем нам это видеть!!», «Купите ей уже одежду», «Красивая, но слишком раскованная», «Не хватает скромности», — пишут фолловеры.

Смотрите также: