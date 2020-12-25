Новогоднее напутствие от певицы Аниты Цой
Видео
Наступает судьбоносная Эра Водолея: видеопредсказание астролога
Видео

«Голышом?»: Яна Кошкина в одних трусиках блеснула шикарными бедрами сразу после ванной

Ведущая программы «Короли фанеры» призналась, что сама залюбовалась своим идеальным звездным телом.

«Голышом?»: Яна Кошкина в одних трусиках блеснула шикарными бедрами сразу после ванной
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. И все благодаря интимному фото, которое попало на фан-страничку телеведущей. Ранее этот же кадр сама светская львица публиковала в личном профиле. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» смело оголилась после ванной, запечатлев себя в одних трусиках. Пышную грудь — предмет своей особой гордости — девушка прикрыла руками, а вот округлыми бедрами уверенно сверкнула на камеру, показав, чем щедро наградила ее матушка природа.

Ранее поклонники обсуждали платье Кошкиной на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Свое мнение высказал даже историк моды Александр Васильев. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале в пух и прах разнес сексапильное платье Яны, при этом восхитившись ее красивой линией декольте.

«Вышла из ванной и засмотрелась!!  Уже почти до конца слепили своими жесткими массажами меня идеальную!! Ну и «не жрать» конечно тоже», — раскрыла секрет своей шикарной фигуры Кошкина.

Телеведущая Яна Кошкина
Яна Кошкина не постеснялась оголиться после ванной, показав себя в одних трусиках. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official

«Только бы оголяться и оголяться», «Голышом?!», «Божественная!! Как она хороша», «Срамота! Прикройтесь», «Какая-то искусственная, как кукла», «Ну, а чем еще брать, только голым телом!!», «Мне всегда казалось, что именно скромность украшает девушку», «Я бы постеснялась», «Зачем все показывать?! Немыслимо», «Скоро совсем без белья будут прыгать», «Куда катится этот мир, зачем нам это видеть!!», «Купите ей уже одежду», «Красивая, но слишком раскованная», «Не хватает скромности», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Тэги

естественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильНовости googleЯна Кошкина