«Шикарная!»: Кошкина в белоснежном мини-платье засветила пышную грудь

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Яны Кошкиной и Гарика Мартиросяна – роман. Этот факт возмутил жену юмориста – Жанну Левину-Мартиросян, которая решила высказать свое мнение. По словам женщины, с актрисой она и ее муж виделись всего пару раз на съемках «Камеди Клаб». А Яна тем временем побывала на светской тусовке – открытии музыкального лейбла.

На вечеринке Кошкина появилась в белоснежном мини-платье с перьями на юбке и дерзким декольте с V-образным вырезом. Снимками брюнетка поделилась в Instagram.

«Очень красивая! Белое тебе идет! Красотка! Невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Кошкиной принесла роль в ситкоме «ЧОП». Кроме того актриса успешно совмещает съемки с модельным бизнесом.

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