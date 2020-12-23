«Бомба медленного действия»: Горбань в купальнике сексуально поплескалась в джакузи

Маша Горбань в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники не смогла оставить без восторженных комплиментов пикантное фото, которое сама актриса из сериала «Кухня» публиковала на личной страничке микроблога. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева в дерзком телесном купальнике, который льнул к ее звездному телу как вторая кожа, сексуально поплескалась в джакузи. Фанаты в буквальном смысле лишились дара речи, восхитившись соблазнительными точеными изгибами любимицы. Сама Мария к похвалам и критике относится с юмором.

Кроме того, девушку забавляют слухи о бурном романе с Дмитрием Нагиевым. Ведь она сама счастливо живет в браке с Кириллом Зоткиным и воспитывает дочь Стефанию.

«Морская царевна», «Нагиев тихо плачет», «Маша! Полегче», «Провокация засчитана», «Бомба медленного действия», «Озорница», «Умница и красавица», «Девушка-мечта! Просто шикарно», «Скромность где-то потеряла», — пишут фолловеры.

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