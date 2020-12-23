Кэти Перри призналась, что в начале карьеры выдавала себя за Зоуи Дешанель, чтобы попасть в клуб

На днях вышел новый клип певицы Кэти Перри, в котором инопланетяне «перепутали» ее с актрисой Зоуи Дешанель и похитили последнюю, намереваясь заполучить поп-звезду. Женщины действительно обладают внешним сходством. После выхода музыкального видео обе красотки вышли в «прямой эфир» в Instagram, чтобы обсудить релиз, и Кэти призналась, что в начале карьеры она использовала свою схожесть с Зоуи.

«Когда я приехала в Лос-Анджелес, я была практически никем, а ты в то время только что стала большой персоной, казалось, что Зоуи Дешанель правит миром… В тот момент я была так рада, что выгляжу так же как ты, — вспомнила Перри в общении с подругой. — Но я должна тебе кое в чем признаться: когда я впервые приехала в Лос-Анджелес, то много ходила по клубам. Я хотела попасть на вечеринки, но у меня не было ни денег, ни влияния — ничего. И иногда я претворялась тобой, чтобы попасть в клуб».

Но Зоуи об этой тайне, оказывается, уже знала. Она рассказала, что в те годы ей на вечеринках часто говорили, что уже встречали ее и здоровались, хотя сама актриса четко знала, что она только пришла. После до нее дошла информация, что по клубам ходит ее двойник по имени Кэти.

«А потом, когда я встретила тебя, испытала облегчение, потому что ты была такая красивая, и я подумала: «Ох, слава богу», — поделилась Зоуи, признавшись, что сравнение с Перри является для нее комплиментом.

Стоит отметить, что в последние пару лет у Дешанель негусто с ролями, так что можно считать, что подруга-двойник напомнила людям о ней своим клипом.

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